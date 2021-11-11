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СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Це буде бомба! Секс-символ українського спорту знялася у кліпі відомого гурту

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
11 листопада, 20:22
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Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук заінтригувала своїх фанатів новою роботою – цього разу вона знялася у відеокліпі популярного гурту Антитіла
Марина Бех-Романчук знялася у кліпі гурту Антитіла
Марина Бех-Романчук знялася у кліпі гурту Антитіла / Фото: Колаж: Сьогодні

Зірка українського спорту взяла участь у зйомках кліпу гурту Антитіла на пісню "Стань". Очікуючи на прем'єру, Марина Бех-Романчук опублікувала пост на своїй сторінці Instagram.

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"Вже завтра прем'єра, не пропустіть.

Шалений досвід, море емоцій та фантастичний результат.

Чекаєте так сильно як я?

Вже о 08:45 ексклюзивно на каналі Україна", – анонсувала Бех-Романчук свою нову роботу.

Офіційний тизер кліпу опублікували у себе на сторінці група Антітіла.

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Нагадаємо, на Олімпіаді у Токіо Марина Бех-Романчук зробила п'ять заступів у шести спробах, а в єдиній успішній стрибнула на 6,88 м. Для медалі цього виявилося замало – українка зайняла п'яте місце.

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А нещодавно ми розповідали, як Марина Бех-Романчук зробила собі татуювання, але поки що вирішила не показувати його підписникам у соцмережах.

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