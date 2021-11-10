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Біля стінки без бюстгальтера: якій красуні зраджує зірка ПСЖ

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
10 листопада, 16:07
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Ванда Нара поділилася гарячим контентом – але так і не зрозуміло, помирилася вона з Мауро Ікарді, чи все-таки розлучення та дівоче прізвище?
Вогняна Ванда Нара
Вогняна Ванда Нара / Фото: Instagram

У жовтні Ванда Нара покинула аргентинського форварда ПСЖ Мауро Ікарді, вирахувавши, що той має коханку. Але за чотири дні вони зійшлися.

Але вже у листопаді Ванда порвала з Мауро вдруге, знайшовши в телефоні у чоловіка інтимне відео від дівчини на ім'я Чіна.

Здавалося б, їхні стосунки спіткав остаточний крах. Однак за пару днів футболіст опублікував фото з Вандою та дітьми, яке їхні підписники прийняли як знак: знову помирилися.

І поки фоловери гадають, так разом вони чи ні, Ванда Нара оприлюднила гарячі фото в Instagram – на них вона в гордій самоті стоїть на сходах, розстебнувши піджак і хизуючись своїми грудьми – при цьому видно, що під топіком у неї немає бюстгальтера.

"Зможе", – підписала фото Ванда, можливо, маючи на увазі, що Мауро зможе надалі залишатися їй вірним.

"Ніколи", – зазначила у коментарях під постом модель Натача Егуйя.

Ванда Нара і Мауро Ікарді
Ванда Нара і Мауро Ікарді / Фото: Инстаграм

Мауро Ікарді і його дружина Ванда
Мауро Ікарді і його дружина Ванда / Фото: Instagram

Нагадаємо, що Ванда Нара та Мауро Ікарді одружилися у травні 2014 року. Ікарді відбив модель у іншого відомого футболіста Максі Лопеса. Максі дівчина народила трьох синів, а у шлюбі з нападником ПСЖ у неї дві дочки.

Отже, Мауро та Ванда виховують п'ятьох дітей. Крім того, білявка є агенткою футболіста.

Дивіться ефектні фото Ванди

Ванда Нара Ікарді
Ванда Нара Ікарді / Фото: Instagram

Ванда Нара, дружина Мауро Ікарді
Ванда Нара, дружина Мауро Ікарді / Фото: Instagram

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