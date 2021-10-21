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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Дружина зірки ПСЖ пробачила чоловікові зраду з повією

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
21 жовтня, 13:54
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Чотири дні Ванда Нара не хотіла знати свого чоловіка – форварда Парі Сен-Жермен Мауро Ікарді, який зрадив їй, але в підсумку помирилася з ним
Мауро Ікарді і його дружина Ванда
Мауро Ікарді і його дружина Ванда / Фото: Instagram

Ванда Нара і Мауро Ікарді, схоже, знову разом.

Наприкінці минулого тижня сексапільна блондинка, що є не тільки дружиною, але і агенткою аргентинського нападника ПСЖ, порвала з ним.

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"Ти вбив ще одну сім'ю заради повії!" – написала тоді 34-річна Ванда в Instagram.

Однак сьогодні красуня, яка раніше видалила всі фото з футболістом у соцмережах, опублікувала перші спільні знімки з 28-річним чоловіком.

"Я дбаю про свою сім'ю. Про повій подбає саме життя", – підписала фото в сторіз Ванда.

Відзначимо, що Ванда Нара і Мауро Ікарді одружилися в травні 2014 року. Мауро Ікарді відбив модель у іншого відомого футболіста Максі Лопеса. Максі дівчина народила трьох синів, а в шлюбі з нападником ПСЖ у неї дві дочки.

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Тобто Мауро і Ванда виховують п'ятьох дітей.

Додамо, що через важкий емоційний стан Мауро Ікарді пропустив вівторковий матч ЛЧ ПСЖ – Лейпциг 3:2.

Дивіться ефектні фото Ванди

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Ванда Нара Ікарді
Ванда Нара Ікарді / Фото: Instagram

Ванда Нара, дружина Мауро Ікарді
Ванда Нара, дружина Мауро Ікарді / Фото: Instagram

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