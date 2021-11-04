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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Дружина зірки ПСЖ знову вирішила розлучитися із чоловіком. Цього разу через інтимне відео коханки

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
4 листопада, 12:56
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Історія скандалу за участю Ванди Нари та її дружина нападаючого ПСЖ Мауро Ікарді отримала новий сюжет
Дружина Мауро Ікарді звинуватила чоловіка в зраді
Дружина Мауро Ікарді звинуватила чоловіка в зраді / Фото: Инстаграм

Пара була на межі розлучення після того, як Ванда дізналася, що у 28-річного Ікарді була коханка. Однак наприкінці жовтня вони змирилися.

Як повідомляє аргентинське видання Clarin, Ванда влучила форварда у брехні. Вона також видалила посаду про примирення в інстаграмі.

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Яніна Латорре, учасниця ТВ-шоу Los Angeles de la Mañana, яка найбільше спілкувалася з Нарою у момент скандалу, розповіла, що Чина Суарес відправила Ікарді інтимне відео, яке пізніше знайшла Ванда Нара.

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Зазначається, що свої ролики сексуального характеру Суарес відправляла ще чотирьом гравцям збірної Аргентини.

Зазначимо, що Ванда Нара та Мауро Ікарді одружилися у травні 2014 року. Ікарді відбив модель іншого відомого футболіста Максі Лопеса. Максі дівчина народила трьох синів, а у шлюбі з нападником ПСЖ у неї дві дочки.

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