Дружина зірки ПСЖ знову вирішила розлучитися із чоловіком. Цього разу через інтимне відео коханки

Пара була на межі розлучення після того, як Ванда дізналася, що у 28-річного Ікарді була коханка. Однак наприкінці жовтня вони змирилися.
Як повідомляє аргентинське видання Clarin, Ванда влучила форварда у брехні. Вона також видалила посаду про примирення в інстаграмі.
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Яніна Латорре, учасниця ТВ-шоу Los Angeles de la Mañana, яка найбільше спілкувалася з Нарою у момент скандалу, розповіла, що Чина Суарес відправила Ікарді інтимне відео, яке пізніше знайшла Ванда Нара.
Зазначається, що свої ролики сексуального характеру Суарес відправляла ще чотирьом гравцям збірної Аргентини.
Зазначимо, що Ванда Нара та Мауро Ікарді одружилися у травні 2014 року. Ікарді відбив модель іншого відомого футболіста Максі Лопеса. Максі дівчина народила трьох синів, а у шлюбі з нападником ПСЖ у неї дві дочки.