Жена звезды ПСЖ вновь решила расстаться с мужем. На этот раз из-за интимного видео любовницы

История скандала с участием Ванды Нары и ее супруга нападающего ПСЖ Мауро Икарди получила новый сюжет

Жена Мауро Икарди обвинила супруга в измене / Фото: Инстаграм

Пара была на грани развода после того, как Ванда узнала о том, что у 28-летнего Икарди была любовница. Однако в конце октября они помирились.

Как сообщает аргентинское издание Clarin, Ванда улучила форварда во лжи. Она также удалила пост о примирении в инстаграме.

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Янина Латорре, участница ТВ-шоу Los Angeles de la Mañana, которая больше всего общалась с Нарой в момент скандала, рассказала, что Чина Суарес отправила Икарди интимное видео, которое позже нашла Ванда Нара.

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Отмечается, что свои ролики сексуального характера Суарес отправляла еще четверым игрокам сборной Аргентины.

Отметим, что Ванда Нара и Мауро Икарди поженились в мае 2014 года. Икарди увел модель у другого известного футболиста Макси Лопеса. Макси девушка родила троих сыновей, а в браке с нападающим ПСЖ у нее две дочери.