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Убил семью ради проститутки: сексапильная жена Икарди обвинила мужа в измене

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
17 октября, 10:43
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В семье аргентинского нападающего ПСЖ полный разлад. Ванда Нара, жена и по совместительству агент футболиста Мауро Икарди публично обвинила супруга в измене
Жена Мауро Икарди обвинила супруга в измене
Жена Мауро Икарди обвинила супруга в измене / Фото: Инстаграм

Ванда Нара оставила в сторис своего Instagram текст с обвинением в адрес Мауро Икарди.

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"Ты убил еще одну семью ради проститутки!", – написала мать пятерых детей.

Также Ванда удалила все совместные фото со своим супругом и отписалась от его Instagram.

Отметим, что Ванда Нара и Мауро Икарди, который младше возлюбленной на шесть лет, поженились в мае 2014 года. Икарди увел фотомодель у другого известного футболиста Макси Лопеса. Макси девушка родила троих сыновей, а в браке с нападающим ПСЖ у нее две дочери.

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В текущем сезоне Икарди провел за ПСЖ 9 матчей в чемпионате Франции и забил 3 гола.

Добавим, что Ванда Нара одна из самых откровенных жен футболистов и часто публикует свои пикантные фото в социальных сетях.

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И как только Мауро мог изменить такой красоте?

Ванда Нара Икарди
Ванда Нара Икарди / Фото: Instagram

Ванда Нара, жена Мауро Икарди
Ванда Нара, жена Мауро Икарди / Фото: Instagram

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