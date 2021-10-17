17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодування Саакашвілі Рішення РНБО Рішення РНБО
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Убив сім'ю заради повії: сексуальна дружина Мауро Ікарді звинуватила чоловіка в зраді

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
17 жовтня, 10:43
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У родині аргентинського нападника ПСЖ повний розлад. Ванда Нара, дружина і за сумісництвом агент футболіста Мауро Ікарді, публічно звинуватила чоловіка в зраді
Дружина Мауро Ікарді звинуватила чоловіка в зраді
Дружина Мауро Ікарді звинуватила чоловіка в зраді / Фото: Инстаграм

Ванда Нара залишила в сторіс свого Instagram текст із звинуваченням на адресу Мауро Ікарді.

Читайте також: Від бюста дружини гравця ПСЖ на хмарочосі голова йде обертом (фото)

Реклама

"Ти вбив ще одну сім'ю заради повії!", – написала мати п'ятьох дітей.

Також Ванда видалила всі спільні фото зі своїм чоловіком і отписалась від його Instagram.

Відзначимо, що Ванда Нара і Мауро Ікарді, який молодший за кохану на шість років, одружилися в травні 2014 року. Мауро Ікарді відбив фотомодель в іншого відомого футболіста Максі Лопеса. Максі дівчина народила трьох синів, а в шлюбі з нападаючим ПСЖ у неї дві дочки.

Реклама

У поточному сезоні Мауро Ікарді провів за ПСЖ 9 матчів в чемпіонаті Франції і забив 3 голи.

Додамо, що Ванда Нара одна з найбільш відвертих дружин футболістів і часто публікує свої пікантні фото в соціальних мережах.

Реклама

І як тільки Мауро міг зрадити такій красоті?

Ванда Нара Ікарді
Ванда Нара Ікарді / Фото: Instagram

Ванда Нара, дружина Мауро Ікарді
Ванда Нара, дружина Мауро Ікарді / Фото: Instagram

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
ТОП-матчі

Шахтар

19 жовт

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

20 жовт

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
Тест на Покров
Чи добре ви знаєте козацькі прізвища?
Перевір себе
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Дніпро-1
11
16:12
22
4
Ворскла
10
19:7
21
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Металіст 1925
11
11:14
16
8
Десна
10
13:16
16
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
11
7:19
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
11
13:27
4
Показати бiльше
Неділя, 17 жовтня
14:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Понеділок, 18 жовтня
19:30
Дивись на:
Пʼятниця, 22 жовтня
17:00
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти