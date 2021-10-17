Убив сім'ю заради повії: сексуальна дружина Мауро Ікарді звинуватила чоловіка в зраді

У родині аргентинського нападника ПСЖ повний розлад. Ванда Нара, дружина і за сумісництвом агент футболіста Мауро Ікарді, публічно звинуватила чоловіка в зраді

Дружина Мауро Ікарді звинуватила чоловіка в зраді / Фото: Инстаграм

Ванда Нара залишила в сторіс свого Instagram текст із звинуваченням на адресу Мауро Ікарді.

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"Ти вбив ще одну сім'ю заради повії!", – написала мати п'ятьох дітей.

Також Ванда видалила всі спільні фото зі своїм чоловіком і отписалась від його Instagram.

Відзначимо, що Ванда Нара і Мауро Ікарді, який молодший за кохану на шість років, одружилися в травні 2014 року. Мауро Ікарді відбив фотомодель в іншого відомого футболіста Максі Лопеса. Максі дівчина народила трьох синів, а в шлюбі з нападаючим ПСЖ у неї дві дочки.

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У поточному сезоні Мауро Ікарді провів за ПСЖ 9 матчів в чемпіонаті Франції і забив 3 голи.

Додамо, що Ванда Нара одна з найбільш відвертих дружин футболістів і часто публікує свої пікантні фото в соціальних мережах.

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І як тільки Мауро міг зрадити такій красоті?

Ванда Нара Ікарді / Фото: Instagram