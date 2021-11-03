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Покажу вам красу на стегні. Секс-символ українського спорту заінтригувала фанів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
3 листопада, 18:29
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Марина Бех-Романчук зробила собі татуювання, але поки що вирішила не показує його підписникам у соцмережах
Легкоатлетка Марина Бех-Романчук
Легкоатлетка Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Головна красуня української легкої атлетики Марина Бех-Романчук змусила своїх фанатів у соцмережах постійно моніторити її сторінку в Instagram.

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Легкоатлетка зробила татуювання, але поки що не показала його.

"Нове тату на моєму тілі. Давно наважувалась, і тепер це втілено в життя. Моїх емоцій не описати словами, тому відразу як заживе, поділюся з вами новенькою красою на моєму стегні", – написала Марина в Instagram.

Нагадаємо, на Олімпіаді у Токіо Марина Бех-Романчук зробила п'ять заступів у шести спробах, а в єдиній успішній стрибнула на 6,88 м. Для медалі цього виявилося замало – українка зайняла п'яте місце.

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