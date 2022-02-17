Допінг-зірка Росії на колінах: Валієва залишилася без медалі

На Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні розіграли медалі у жіночому одиночному катанні. Росіянка Каміла Валієва сенсаційно залишилася без нагород

Каміла Валієва залишилася без медалі / Фото: REUTERS

Валієва, яка попалася раніше на допінгу, лідирувала після короткої програми (82.16), але у довільній програмі кілька разів впала та отримала п'яту за рахунком оцінку (141.93).

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Це дозволило японці Каорі Сакамото втриматись на третьому місці та сенсаційно завоювати бронзу. Два перші місця дісталися іншим фігуристкам із РОК Анні Щербаковій та Олександрі Трусовій.

Нагадаємо, незважаючи на допінг, Валієвій дозволили продовжити виступ на Олімпіаді-2022. Проте навіть у разі завоювання медалі нагороду їй не вручили б до завершення розслідування. Але росіянка самоусунулася, виступивши не найкращим чином.

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