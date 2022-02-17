Допінг-зірка Росії на колінах: Валієва залишилася без медалі

Валієва, яка попалася раніше на допінгу, лідирувала після короткої програми (82.16), але у довільній програмі кілька разів впала та отримала п'яту за рахунком оцінку (141.93).
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Це дозволило японці Каорі Сакамото втриматись на третьому місці та сенсаційно завоювати бронзу. Два перші місця дісталися іншим фігуристкам із РОК Анні Щербаковій та Олександрі Трусовій.
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Нагадаємо, незважаючи на допінг, Валієвій дозволили продовжити виступ на Олімпіаді-2022. Проте навіть у разі завоювання медалі нагороду їй не вручили б до завершення розслідування. Але росіянка самоусунулася, виступивши не найкращим чином.
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