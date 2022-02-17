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СЬОГОДНІ Спорт Олімпіада Пекін 2022

Використовували хвору дитину: нова правда Росії щодо Валієвої

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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17 лютого, 11:40
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У Росії готуються до того, що за підсумками розгляду допінг-справи Каміли Валієвої спорсменів РФ взагалі не пустять на наступну Олімпіаду – навіть під абревіатурою РОК
Нєвзоров: Валієву нашпигували, щоб не виводити з гри
Нєвзоров: Валієву нашпигували, щоб не виводити з гри / Фото: Колаж: Сьогодні

Здоров'я 15-річної фігуристки Каміли Валієвої,яка погоріла на забороненому триметазидині, могли свідомо наражати на ризик у Росії і накачувати її допінгом, знаючи, що в неї хворе серце.

Якщо це підтвердиться, Росія не виступить на Іграх-2024 у Парижі навіть у статусі команди без прапора, гімну та назви, як це відбувається зараз у Пекіні-2022.

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Таку заяву в ефірі радіостанції Эхо Москвы зробив російський журналіст Олександр Нєвзоров.

"За деякими викладками спеціалістів-кардіологів і фармакологів цілком може з'ясуватися, що у дівчинки реально хворе серце. Тому що набір там дуже дивний і специфічний – набір препаратів, один з яких посилює інший. І заради того, щоб не знімати її з льоду, вдалися до ризику, включили цей детонуючий набір препаратів і відверто заборонений допінг. Ну ось ризикнули. Отже, можливо, використовували відверто хвору дитину. І це буде вже не звичний для російського спорту допінг-скандал, а реальне скандалисько, немислиме, яке знищить залишки репутації російського спорту начисто", – сказав Нєвзоров.

Допінг-фігуристку Камілу Валієву допустили до змагань
Допінг-фігуристку Камілу Валієву допустили до змагань / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

"І на наступну Олімпіаду не буде допущена не тільки знеособлена умовна команда умовної Росії, але навіть глядачі з Росії. Тепер патріотам залишається тримати кулачки, щоб все обмежилося простим допінгом, що передалося від дідуся, і можливим відібранням медалей. Це буде найлегший варіант – суттєво краще, ніж підтвердження версії про хвору дитину, яку нашпиговували серцевими препаратами, щоб не виводити з гри символ спортивної величі режиму", – додав Нєвзоров.

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Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд Лозанни допустив Валієву до виступів в особистому турнірі фігуристів на Олімпіаді у Пекіні.

Але пізніше команду РОК можуть позбавити здобутих за участю Валієвої медалей, саму спортсменку – дискваліфікувати, а її оточення – посадити за ґрати.

Валієва уже в 15 років зіпсувала собі кар'єру
Валієва уже в 15 років зіпсувала собі кар'єру / Фото: Reuters

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