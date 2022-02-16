Три препарати допінг-грішниці: стало відомо, що ще приймає Валієва

Видання The New York Times надало нову інформацію про розслідування справи російської фігуристки – 15-річної допінг-грішниці Каміли Валієвої

15-літня сердечниця - Каміла Валієва / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що Валієва погоріла на забороненому триметазидині, який допомагає спортсменам працювати з більш високою частотою серцевих скорочень протягом тривалого періоду часу.

Але, за даними американського видання, у допінг-пробі Валієвої виявили ще два препарати, які використовуються для покращення роботи серця – L-карнітин та гіпоксен. Однак вони не є забороненими серед спортсменів.

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Допінг-фігуристку Камілу Валієву допустили до змагань / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, після рішення Спортивного арбітражного суду Лозанни, який дозволив Камілі Валієвій залишитись на Іграх-2022, 15-річна фігуристка з команди РОК виграла коротку програму у жінок і 17 лютого виступить у довільній.

Каміла Валієва продовжує виступати на Олімпіаді-2022 / Фото: REUTERS

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При цьому на пресконференцію після короткої програми Валієва не з'явилася – нібито через погане самопочуття, яке, втім, згідно із заявою РОК, уже нормалізувалося.

Валієва провалила допінг-тест / Фото: REUTERS

Зазначимо, що Росію ще можуть позбавити як золота у командному турнірі фігуристів, так і потенційної медалі Валієвої в особистій першості за підсумками розгляду її допінг-справи.

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Нагадаємо, в РФ стверджують, що допінг в організмі Валієвої опинився випадково – мовляв, випила зі склянки свого дідуся, приймає триметазидин від серця.

Тим часом, нагадаємо, британського журналіста, який викрив допінг Валієвої, в соцмережах погрожують умертвити, як колись Олександра Литвиненка.