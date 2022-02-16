Три препарата допинг-грешницы: стало известно, что еще принимает Валиева

Ранее мы писали, что Валиева погорела на запрещенном триметазидине, который помогает спортсменам работать с более высокой частотой сердечных сокращений в течение более длительного периода времени.
Но, по данным американского издания, в допинг-пробе Валиевой обнаружили еще два препарата, которые используются для улучшения работы сердца – L-карнитин и гипоксен. Однако они запрещенным среди спортсменов не являются.
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Напомним, после решения Спортивного арбитражного суда Лозанны, разрешившего Камиле Валиевой остаться на Играх-2022, 15-летняя фигуристка из команды РОК выиграла короткую программу у женщин и 17 февраля выступит в произвольной.
При этом на пресс-конференцию после короткой программы Валиева не явилась – якобы из-за плохого самочувствия, которое, впрочем, согласно заявлению РОК, уже нормализовалось.
Отметим, что Россию еще могут лишить как золота в командном турнире фигуристов, так и потенциальной медали Валиевой в личном первенства по результатам рассмотрения ее допинг-дела.
Напомним, в РФ утверждают, что допинг в организме Валиевой оказался случайно – дескать, испила из стакана своего дедушки, принимающего триметазидин от сердца.
Тем временем, напомним, британского журналиста, уличившего Валиеву в допинге, в соцсетях грозят умертвить, как когда-то Александра Литвиненко.