Допінгістка з Росії на Олімпіаді отримала зірочку

15-річна росіянка Каміла Валієва, яку перед Олімпіадою накачали допінгом, залишилася у Пекіні-2022 За рішенням Спортивного арбітражного суду, фігуристку допустили до участі в індивідуальних змаганнях.
Голова прес-служби Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс пояснив статус спортсменки.
"Навпроти результату Валієвої стоятиме зірочка. Цей результат вважатиметься попереднім. Поки ще триває розслідування, справа не закінчена", – заявив Адамс.
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Нагадаємо, що за підсумками короткої програми, Каміла Валієва йде на першому місці. Проте навіть якщо вона й виграє золоту медаль – церемонії нагородження не буде.
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Остаточне рішення щодо розподілу медалей у жіночому фігурному катанні буде ухвалено пізніше.
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