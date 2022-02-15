От і закінчився патріотизм: москвичка зі збірної України захищає росіян у Пекіні

Шаботова народилася і виросла в Москві, але у 2019 році заявила, що юним фігуристам у Росії дають допінг, після чого змінила громадянство і стала українкою.
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Здавалося б, скандальний випадок з Камілою Валієвою, що попалася на вживанні допінгу на поточних Іграх-2022, мав стати підтвердженням її слів, але Шаботова вдала, що нічого не сталося.
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"Прочитала і забула, досі в це не особливо вірю. Дівчатка такі, нічого б їм не допомогло, якби вони не мали такого таланту. Смішно навіть думати, вони просто талановиті і багато працюють.
Співчувати олімпійським чемпіонам дивно. Я просто рада за них. І я рада, що мої друзі стали олімпійськими чемпіонами, що я з ними знайома, – цитує Шаботову РІА "Новини".
Також Шаботова зробила дивну заяву щодо тиску на Україну. Це в той час, коли інші спортсмени закликають до миру.
"Моя країна відчуває великий тиск? Я не знала, що є якийсь тиск. Я відчуваю підтримку всіх країн.
Я не належу ніяк політично до цих питань, я просто катаюся", – сказала Шаботова в інтерв'ю виданню Спорт-Експрес.