Вот и закончился патриотизм: москвичка из сборной Украины защищает россиян в Пекине

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова ранее обвиняла российских спортсменов в употреблении допинга, но после реального случая в Пекине неожиданно выступила в их защиту

Анастасия Шаботова не стала осуждать российских допингистов / Фото: REUTERS

Шаботова родилась и выросла в Москве, но в 2019 году заявила, что юным фигуристам в России дают допинг, после чего сменила гражданство и стала украинкой.

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Казалось, скандальный случай с Камилой Валиевой, попавшейся на употреблении допинга на текущих Играх-2022, должен был стать подтверждением ее слов, но Шаботова сделала вид, что ничего не произошло.

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"Прочитала и забыла, до сих пор в это не особо верю. Девочки такие, ничего бы им не помогло, если бы они не обладали таким талантом. Смешно даже думать, они просто талантливые и много работают. Сочувствовать олимпийским чемпионам странно. Я просто рада за них. И я рада, что мои друзья стали олимпийскими чемпионами, что я с ними знакома, – цитирует Шаботову РИА "Новости".

Анастасия Шаботова / Фото: REUTERS

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Также Шаботова сделала странное заявление относительно давления на Украину. Это в то время, когда другие спортсмены призывают к миру.