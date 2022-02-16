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І як його посадиш? Дідусь Валієвої взяв допінг росіянки на себе

Максим Мельник Максим Мельник редактор розділів Техно і Гра
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МаленькийСереднійВеликий
16 лютого, 10:29
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Стала відома казка від рідні російської допінг-грішниці Каміли Валієвої, на підставі якої Спортивний арбітражний суд Лозанни дозволив їй залишитися на Олімпіаді
Допінг-грішниця Каміла Валієва
Допінг-грішниця Каміла Валієва / Фото: Reuters

Дідусь 15-річної фігуристки Каміли Валієвї, допінг-тест якої дав позитивний результат, підтвердив, що приймав препарат для серця. За версією російської сторони, речовина зі складу цього препарату випадково потрапила в організм фігуристки.

Як повідомляє New York Times, під час слухань Спортивного арбітражного суду у справі Валієвої її дідусь надав відеозапис, знятий у машині. На відео він розповів, що періодично вживав триметазидин, коли у нього траплялися напади, та показав на камеру пакет із ліками.

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15-літня сердечниця – Каміла Валієва
15-літня сердечниця – Каміла Валієва / Фото: Reuters

Раніше голова дисциплінарної комісії МОК Денис Освальд припустив, що заборонена речовина могла потрапити до організму Валієвої з продуктом, який вживав її дідусь.

При цьому мама Валієва заявила у своїх свідченнях, що дідусь спортсменки щодня супроводжував Камілу на тренування та залишався з онукою, поки мама не поверталася додому з роботи.

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Допінг-фігуристку Камілу Валієву допустили до змагань
Допінг-фігуристку Камілу Валієву допустили до змагань / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Утім, ми вже писали, що казки росіян про те, що Валієва заразилася допінгом, випадково відпивши зі стакана дідуся, не витримують жодної критики.

Таблетки триметазидину випускаються у плівковій оболонці, яка розчиняється лише у кишківнику. І як препарат міг потрапити до організму Валієвої з кишківника її дідуся?

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Валієва уже в 15 років зіпсувала собі кар'єру
Валієва уже в 15 років зіпсувала собі кар'єру / Фото: Reuters

Нагадаємо, що Росію ще можуть позбавити як золота Ігор-2022 у командному турнірі фігуристів, так і потенційної медалі Валієвої в особистій першості (довільна програма відбудеться 17 лютого) за підсумками розгляду її допінг-справи.

Додамо, що оточенню Валієвої загрожує навіть в'язниця – американці можуть посадити команду росіянки за ґрати за "законом Родченкова".

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