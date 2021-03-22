Що буде, якщо вас вдарить найсильніша людина планети: відповідь на відео

Бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року в спортивній гімнастці британець Ніл Вілсон вирішив на собі випробувати, наскільки потужний удар у колишньої найсильнішої людини планети Едді Голла. Нагадаємо, що зараз титул належить українцеві Олексію Новікову.
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Вілсон, зріст якого становить 166 см, а вага – всього 66 кг, вийшов в ринг проти 191-сантиметрового гіганта з вагою в 161 кг. З захисту на ньому був лише жилет для корпусу.
Спочатку Голл розім'явся легким джебом, однак Вілсону цього вистачило, щоб опинитися на канвасі. А потім вже він приклався як слід: Голл завдав удару правою, та такий, що бідолаха відлетів від нього в інший кінець рингу.
До речі, раніше вже сам Вілсон дав Голлу урок – але зі спортивної гімнастики. А його "учень" позував в рожевому трико.
Голл – володар титулу "Найсильніша людина світу" (2017). Британець був автором абсолютного світового рекорду в становій тязі в 500 кг з 2016 по 2020 рік. У вересні він має намір зустрітися в боксерському поєдинку зі знаменитим ісландцем Гафтором Бйорнссоном, який став відомим після зйомок в серіалі "Ігри Престолів" в ролі Григора Клігана.
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