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Тренер олімпійських чемпіонок покінчив життя самогубством. Відома причина

26 лютого, 08:51

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Джону Геддерту загрожувала в'язниця за насильство в тренувальному процесі

Колишній тренер збірної США зі спортивної гімнастики Джон Геддерт покінчив життя самогубством. За кілька годин до цього 63-річному американцю були пред'явлені звинувачення у низці злочинів.

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Тренера підозрювали в насильстві стосовно декількох десятків спортсменок. Як мінімум в одному випадку йшлося про насильницькі дії сексуального характеру.

За даними прокуратури штату Мічиган, Геддерт використовував надмірно жорсткі методи в тренувальному процесі. Він залякував своїх підопічних і ігнорував їх травми.

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Джон Геддерт був головним тренером команди, яка перемогла на Олімпійських іграх в Лондоні в 2012 році. Йому було пред'явлено звинувачення в 12 злочинах і загрожувало кілька десятків років в'язниці

Раніше в Британії розгорівся гучний скандал через признання гімнасток: "Бив палицею і не давав їсти тиждень".

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тренер самогубство спортивна гімнастика
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