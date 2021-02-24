Аварія Тайгера Вудса: перші слова лікаря після операції

Доктор Аніш Махаджан розповів про стан знаменитого гольфіста Тайгера Вудса, якого напередодні було госпіталізовано внаслідок множинних травм ніг, отриманих в автомобільній аварії в Ранчо Палос Вердес, штат Каліфорнія. Машина спортсмена вилетіла з дороги і перекинулася.
"Містер Вудс отримав серйозні травми правої нижньої кінцівки, якими під час термінової операції займалися фахівці-ортопеди медичного центру Harbour-UCLA, травматологічного центру першого рівня"
"Осколкові відкриті переломи як верхньої, так і нижньої частин великої та малої гомілкових кісток були стабілізовані шляхом введення стрижня в кістку. Інші пошкодження кісток стопи і гомілки були стабілізовані за допомогою комбінації гвинтів і штифтів. Пошкодження м'язів і м'яких тканин ноги вимагало хірургічного втручання щодо м'язів для зняття тиску через набряк"
"Пацієнт при тямі, реагує на подразники і відновлюється в лікарняній палаті", – наводить слова медика ESPN
Відзначимо, що 45-річний Тайгер Вудс є першим спортсменом в історії, який заробив мільярд доларів .
Дивіться про зірок, що ледь не загинули в ДТП
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк