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Аварія Тайгера Вудса: перші слова лікаря після операції

24 лютого, 10:51

Олег Люлька Олег Люлька

За словами доктора, легендарний гольфіст – при тямі, мільярдера "напхали" штифтами і гвинтами

Доктор Аніш Махаджан розповів про стан знаменитого гольфіста Тайгера Вудса, якого напередодні було госпіталізовано внаслідок множинних травм ніг, отриманих в автомобільній аварії в Ранчо Палос Вердес, штат Каліфорнія. Машина спортсмена вилетіла з дороги і перекинулася.

"Містер Вудс отримав серйозні травми правої нижньої кінцівки, якими під час термінової операції займалися фахівці-ортопеди медичного центру Harbour-UCLA, травматологічного центру першого рівня"

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Тайгер Вудс

Тайгер Вудс / Фото: Reuters

"Осколкові відкриті переломи як верхньої, так і нижньої частин великої та малої гомілкових кісток були стабілізовані шляхом введення стрижня в кістку. Інші пошкодження кісток стопи і гомілки були стабілізовані за допомогою комбінації гвинтів і штифтів. Пошкодження м'язів і м'яких тканин ноги вимагало хірургічного втручання щодо м'язів для зняття тиску через набряк"

"Пацієнт при тямі, реагує на подразники і відновлюється в лікарняній палаті", – наводить слова медика ESPN

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/ Фото: Reuters

Відзначимо, що 45-річний Тайгер Вудс є першим спортсменом в історії, який заробив мільярд доларів .

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ДТП операція гольф спортсмен Тайгер Вудс
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