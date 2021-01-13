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Гольфіст вибачився за те, що гомофобно вилаяв себе після промаху (відео)

13 січня, 06:57

Олег Люлька Олег Люлька

Джастін Томас потрапив до скандальної хроніки, не встеживши за своїм язиком на Гаваях

Американський гольфіст Джастін Томас був змушений вибачитися після того, як образив сам себе під час змагань на Гаваях. Пробивши зі 120 сантиметрів повз лунку, 27-річний спортсмен назвав себе "пед***м" (faggot).

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Змагання транслювалися в прямому ефірі. Коментатори в момент удару Томаса затамували подих і мовчали, тож завдяки мікрофону глядачі чітко почули вимовлене слово.

Організація Sports Media LGBT+, звернувши увагу на цей випадок, заявила, що використання гомофобної лайки сприяє дискримінації. Томас приніс вибачення.

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Джастін Томас

Джастін Томас / Фото: Reuters

"Цьому немає виправдань. Я доросла людина, у мене немає жодних причин говорити що-небудь подібне. Це жахливо. Мені так незручно, я не така людина, але, на жаль, я зробив це. Мені потрібно стати кращим. Це стане уроком. Приношу вибачення всім, кого образив", – цитує гольфіста New York Post

Раніше ми писали, що глибокі декольте Пейдж змусили полюбити гольф навіть тих, хто не знає правил.

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гольф гомофобія спортсмен ругательство
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