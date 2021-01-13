Гольфіст вибачився за те, що гомофобно вилаяв себе після промаху (відео)

Джастін Томас потрапив до скандальної хроніки, не встеживши за своїм язиком на Гаваях

Американський гольфіст Джастін Томас був змушений вибачитися після того, як образив сам себе під час змагань на Гаваях. Пробивши зі 120 сантиметрів повз лунку, 27-річний спортсмен назвав себе "пед***м" (faggot).

Реклама

Читайте також: Тест на коронавірус – це як оральний секс: зірка гольфу назвала чоловіків слабаками

Змагання транслювалися в прямому ефірі. Коментатори в момент удару Томаса затамували подих і мовчали, тож завдяки мікрофону глядачі чітко почули вимовлене слово.

Організація Sports Media LGBT+, звернувши увагу на цей випадок, заявила, що використання гомофобної лайки сприяє дискримінації. Томас приніс вибачення.

Читайте також: Потім не відмиємося: престижний турнір з гольфу відмовилися проводити на полі Трампа

Реклама

Джастін Томас / Фото: Reuters

"Цьому немає виправдань. Я доросла людина, у мене немає жодних причин говорити що-небудь подібне. Це жахливо. Мені так незручно, я не така людина, але, на жаль, я зробив це. Мені потрібно стати кращим. Це стане уроком. Приношу вибачення всім, кого образив", – цитує гольфіста New York Post

Раніше ми писали, що глибокі декольте Пейдж змусили полюбити гольф навіть тих, хто не знає правил.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама