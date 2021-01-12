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Тест на коронавірус – це як оральний секс: зірка гольфу назвала чоловіків слабаками

12 січня, 11:47

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Пейдж Спіранак зробила оригінальне порівняння

Відома американська гольфістка Пейдж Спіранак порівняла тестування на коронавірус з оральним сексом. До речі, своїм декольте Пейдж змусила полюбити гольф навіть тих, хто не знає правил.

Під час підкасту Playing a Round в розмові з співведучим Джошем Темпл Спіранак пояснила, у чому вона бачить схожість цих процесів.

"Тестування на коронавірус дає чоловікам глибоке уявлення про те, як бути жінкою", – цитує Спіранак Євроспорт .

Темпл у відповідь повідомив, що тест на COVID-19 неприємний через те, що при заборі слини в роті крутять ватною паличкою 20 секунд.

"Ага, ну тепер ви знаєте, що жінки відчувають весь час", – відреагувала Спіранак, на що її співведучий попросив пояснень.

"Я думаю, це говорить само за себе. Хлопці – такі слабаки. У них щось в роті, і вони такі: "О ні, це так незручно". А коли у дівчат в такій ситуації голова ще й опущена вниз, хлопці такі: "Це приголомшливо", – сказала Спіранак.

Пейдж Спіранак прийшла в великий гольф в 2015 році. Однак прославилася не своїм результатами, а відвертими знімками.

Спіранак вважається однією з найкрасивіших представниць свого виду спорту. Красуня навіть отримувала погрози за зайву сексуалізації гольфу. Проте, дівчина не злякалася нападок суспільства, продовжуючи поєднувати професійну спортивну кар'єру і модельний бізнес.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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