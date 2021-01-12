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Тест на коронавирус – это как оральный секс: звезда гольфа назвала мужчин слабаками

12 января, 11:47

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Пейдж Спиранак сделала оригинальное сравнение

Известная американская гольфистка Пейдж Спиранак сравнила тестирование на коронавирус с оральным сексом. Кстати, своим декольте Пейдж заставила полюбить гольф даже тех, кто не знает правил.

Во время подкаста Playing a Round в разговоре с соведущим Джошем Темплом Спиранак объяснила, в чем она видит сходство этих процессов.

"Тестирование на коронавирус дает мужчинам глубокое представление о том, каково быть женщиной", – цитирует Спиранак Евроспорт.

Темпл в ответ сообщил, что тест на COVID-19 неприятен из-за того, что при заборе слюны во рту крутят ватной палочкой 20 секунд.

"Ага, ну теперь вы знаете, что женщины чувствуют все время", – отреагировала Спиранак, на что ее соведущий попросил объяснений.

"Я думаю, это говорит само за себя. Парни – такие слабаки. У них что-то во рту, и они такие: "О нет, это так неудобно". А когда у девушек в такой ситуации голова еще и опущена вниз, парни такие: "Это потрясающе", – сказала Спиранак.

Пейдж Спиранак пришла в большой гольф в 2015 году. Однако прославилась не своим результатами, а откровенными снимками.

Спиранак считается одной из самых красивых представительниц своего вида спорта. Красотка даже получала угрозы за излишнюю сексуализацию гольфа. Тем не менее, девушка не испугалась нападок общества, продолжая совмещать профессиональную спортивную карьеру и модельный бизнес.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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