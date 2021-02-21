На її трусики задивлявся сам Джуліані: чарівні фото гольфістки

Рудольф Джуліані, колишній мер Нью-Йорка, розповів про випадок на турнірі з гольфу 2014 року. За його словами, багато папараці прийшли на захід, щоб сфотографувати нижню білизну гольфістки Мішель Ві.

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"Мішель Ві – красива висока дівчина, але у неї дивна стійка при виконанні паттів. Вона сильно нахиляється вниз, так що видно її трусики, і всі журналісти були просто в захваті. Вони тільки те й робили, що намагалися сфотографувати її трусики", – зізнався Джуліані в одному з подкаст-шоу.

"У мене була така стійка, щоб поліпшити статистику на гріні, а не для того, щоб хтось дивився мені під спідницю. Я здригаюся, думаючи, що він посміхався і нахвалював мою гру, а насправді обговорював мої трусики за моєю спиною. Він повинен був запам'ятати не це, а те, що я тоді завдала 64 удари, зіграла краще за всіх чоловіків і привела свою команду до перемоги", – відповіла Ві.

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Мішель Ві – одна з найталановитіших гольфісток в історії. За майстерністю і популярністю її довгий час порівнювали з Тайгером Вудсом. Однак повністю розкритися спортсменці не дали травми.

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Два роки тому Мішель вийшла заміж за Джонні Веста, сина легендарного баскетболіста НБА Джеррі Веста. Вест 12 разів брав участь в Матчах всіх зірок, а його 44-й номер, під яким він грав у "Лос-Анджелес Лейкерс", був увічнений. Джонні Вест теж має відношення до найкращої баскетбольної ліги світу. Він займає пост виконавчого директора "Голден Стейт Ворріорс" з баскетбольних операцій.

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