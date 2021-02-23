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Перший мільярдер спорту розбився в США: Тайгер Вудс нині на операції

23 лютого, 23:44

Олена Павлова Олена Павлова

Машина відомого гольфіста перекинулася в Каліфорнії

Легендарний гольфіст Тайгер Вудс потрапив в серйозну аварію в Каліфорнії і був терміново госпіталізований з множинними травмами. Раніше ми повідомляли, що Тайгер Вудс хоче поїхати на Олімпійські ігри 2020 року.

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ДТП сталася в місті Ранчо Палос Вердес. Машина 45-річного спортсмена вилетіла з дороги і перекинулася. Відомо, що у Вудса множинні переломи і травми ніг. Тепер гольфіст знаходиться на операції. А розслідування інциденту вже почалося місцевою поліцією.

Тайгер Вудс

Тайгер Вудс / Фото: Reuters

Відзначимо, що Тайгер Вудс є першим спортсменом в історії, який заробив мільярд доларів.

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У 2019-мугольфіст вперше за 14 років виграв турнір категорії "Мастерс". Всього Вудс п'ять разів вигравав "Мастерс": в 1997-му, в 2001-му, 2002-му, 2005-му і 2019 м. US Masters – один з чотирьох мейджорів, головних турнірів сезону в гольфі. А в сумі Тайгер 15-разовий переможець мейджорів – друге місце в історії слідом за Джеком Никлаусом з 18 перемогами.

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аварія ДТП гольф Тайгер Вудс
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