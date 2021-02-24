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Авария Тайгера Вудса: первые слова врача после операции

24 февраля, 10:51

Олег Люлька Олег Люлька

По словам доктора, легендарный гольфист находится в сознании – миллиардера "напичкали" штифтами и винтами

Доктор Аниш Махаджан рассказал о состоянии знаменитого гольфиста Тайгера Вудса, которого накануне госпитализировали вследствие множественных травм ног, полученных в автомобильной аварии в Ранчо Палос Вердес, штат Калифорния. Машина спортсмена вылетела с дороги и перевернулась.

"Мистер Вудс получил серьезные травмы правой нижней конечности, которыми во время срочной операции занимались специалисты-ортопеды медицинского центра Harbour-UCLA, травматологического центра первого уровня"

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Тайгер Вудс

Тайгер Вудс / Фото: Reuters

"Осколочные открытые переломы как верхней, так и нижней части большеберцовой и малоберцовой костей были стабилизированы путем введения стержня в большеберцовую кость. Другие повреждения костей стопы и голеностопа были стабилизированы с помощью комбинации винтов и штифтов. Повреждение мышц и мягких тканей ноги потребовало хирургического вмешательства в отношении мышц для снятия давления из-за отека"

"Пациент в сознании, реагирует на раздражители и восстанавливается в больничной палате", – приводит слова медика ESPN

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/ Фото: Reuters

Отметим, что 45-летний Тайгер Вудс является первым спортсменом в истории, который заработал миллиард долларов.

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ДТП операция гольф спортсмен Тайгер Вудс
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