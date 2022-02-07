Усі медалісти Олімпіади у Пекіні 7 лютого

У понеділок, 7 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Китаї розіграли дев'ять комплектів нагород

Золоті медалі завоювали швейцарець Беат Фойц і німкеня Деніза Германн / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Презентуємо всіх медалістів четвертого дня Олімпіади-2022. У понеділок на Іграх у Пекіні розіграли дев'ять комплектів медалей. Українська біатлоністка Юлія Джима реально претендувала на одну із нагород в індивідуальній гонці, але фінішувала на 10-му місці.

ВСЕ МЕДАЛІСТИ 7 ЛЮТОГО

ФІГУРНЕ КАТАННЯ

Командний турнір

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1. РОК

2. США

3. Японія

СНОУБОРД

Слоупстайл, чоловіки

1. Максанс Парро (Канада)

2. Суй Імін (Китай)

3. Марк Макморріс (Канада)

ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТ

Швидкісний спуск, чоловіки

1. Беат Фойц (Швейцарія)

2. Жоан Кларе (Франція)

3. Маттіас Майєр (Австрія)

Гігантський слалом, жінки

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1. Сара Гектор (Швеція)

2. Федеріка Бріньйоне (Італія)

3. Лара Гут-Бехрамі (Швейцарія)

КОВЗАНЯРСЬКИЙ СПОРТ

1500 м, жінки

1. Ірен Вюст (Нідерланди)

2. Міхо Такагі (Японія)

3. Антуанетта де Йонг (Нідерланди)

Біатлон

Індивідуальна гонка, жінки, 15 км

1. Деніза Германн (Німеччина)

2. Анаїс Шевальє-Буше (Франція)

3. Марта Ольсбу Ройселан (Норвегія)

ШОРТ-ТРЕК

500 м, жінки

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1. Аріанна Фонтана (Італія)

2. Сюзанне Схултінг (Нідерланди)

3. Кім Бутен (Канада)

1000 м, чоловіки

1. Рень Цзівей (Китай)

2. Лі Веньлун (Китай)

3. Лю Шаоан (Угорщина)

СТРИБКИ З ТРАМПЛІНУ

Змішані командні змагання

1. Словенія

2. РОК

3. Канада

Нагадаємо, що до Китаю приїхали представники 91 країни. 2871 спортсмен – 1581 чоловіків та 1290 жінок. Вони розіграють 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).

Нашу країну на Олімпіаді представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треку.