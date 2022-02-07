Усі медалісти Олімпіади у Пекіні 7 лютого

Презентуємо всіх медалістів четвертого дня Олімпіади-2022. У понеділок на Іграх у Пекіні розіграли дев'ять комплектів медалей. Українська біатлоністка Юлія Джима реально претендувала на одну із нагород в індивідуальній гонці, але фінішувала на 10-му місці.
ВСЕ МЕДАЛІСТИ 7 ЛЮТОГО
ФІГУРНЕ КАТАННЯ
Командний турнір
- 1. РОК
- 2. США
- 3. Японія
СНОУБОРД
Слоупстайл, чоловіки
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- 1. Максанс Парро (Канада)
- 2. Суй Імін (Китай)
- 3. Марк Макморріс (Канада)
ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТ
Швидкісний спуск, чоловіки
- 1. Беат Фойц (Швейцарія)
- 2. Жоан Кларе (Франція)
- 3. Маттіас Майєр (Австрія)
Гігантський слалом, жінки
- 1. Сара Гектор (Швеція)
- 2. Федеріка Бріньйоне (Італія)
- 3. Лара Гут-Бехрамі (Швейцарія)
КОВЗАНЯРСЬКИЙ СПОРТ
1500 м, жінки
- 1. Ірен Вюст (Нідерланди)
- 2. Міхо Такагі (Японія)
- 3. Антуанетта де Йонг (Нідерланди)
Біатлон
Індивідуальна гонка, жінки, 15 км
- 1. Деніза Германн (Німеччина)
- 2. Анаїс Шевальє-Буше (Франція)
- 3. Марта Ольсбу Ройселан (Норвегія)
ШОРТ-ТРЕК
500 м, жінки
- 1. Аріанна Фонтана (Італія)
- 2. Сюзанне Схултінг (Нідерланди)
- 3. Кім Бутен (Канада)
1000 м, чоловіки
- 1. Рень Цзівей (Китай)
- 2. Лі Веньлун (Китай)
- 3. Лю Шаоан (Угорщина)
СТРИБКИ З ТРАМПЛІНУ
Змішані командні змагання
- 1. Словенія
- 2. РОК
- 3. Канада
Нагадаємо, що до Китаю приїхали представники 91 країни. 2871 спортсмен – 1581 чоловіків та 1290 жінок. Вони розіграють 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).
Нашу країну на Олімпіаді представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треку.
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