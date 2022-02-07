Постарів на десять років: тренер пояснив, що відбувається на Олімпіаді

Збірна України з біатлону опинилася у складному становищі на Олімпійських іграх у Пекіні. Олена Білосюк та Дарина Блашко здали позитивні тести на коронавірус.
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"Щодня ми чекаємо тестів і не знаємо, хто буде наступний", – сказала нам після індивідуальних перегонів біатлоністка Ірина Петренко.
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А тренер української команди Урош Велепець сумно пожартував:
"Я за останні два тижні вже на десять років постарів з цією Олімпіадою та карантинами".
Після того як дві наші біатлоністки пішли на карантин, тренерам довелося терміново викликати Анастасію Меркушину.
"Настя вже приїхала і розпочала підготовку. Подивимося, може, і на спринт її заявимо", – сказав Велепець.
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