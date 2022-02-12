Вік медалям не завада. Чемпіонами Ігор стала найстарша пара учасників Олімпіади

Американські спортсмени Ліндсі Джакобелліс та Нік Баумгартнер завоювали золото у змішаних змаганнях з сноуборд-кросу на Олімпійських іграх у Пекіні

Американці Ліндсі Джакобелліс та Нік Баумгартнер стали олімпійськими чемпіонами / Фото: Getty Images

Сьогодні на Олімпіаді-2022 у Пекіні було розіграно комплект нагород у сноуборд-кросі серед змішаних команд. У турнірі взяло участь 16 команд.

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Формат змагань збудовано таким чином, що кожен учасник команди по черзі змагався у своєму заїзді. При цьому сноубордист, що стартував другим, мав перевагу або відставання залежно від виступу свого партнера по команді.

У фіналі США боролися проти команд Італії та Канади. У результаті олімпійськими чемпіонами стали американці Ліндсі Джакобелліс та Нік Баумгартнер.

Lindsey Jacobellis Nick Baumgartner

36 years old 40 years old

5th Olympics 4th Olympics



Combined medals before Beijing 2022:

Combined medals after Beijing 2022: #Beijing2022pic.twitter.com/9o1gRZzGFS — Olympics (@Olympics) February 12, 2022

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Срібні медалі у збірної Італії, яка виступала у складі Омара Візінтіна та Мікели Мойолі. А бронза дісталася канадським сноубордистам Еліоту Грондену та Мерієти Одайн.

Олімпіада-2022. Сноуборд-крос. Мікст

1. Ліндсі Джакобелліс, Нік Баумгартнер

2. Мікела Мойолі, Омар Візінтін

3. Еліот Грондін, Мерієта Одайн

Зазначимо, що пара Баумгартнера та Джекобелліс була найстаршою серед усіх учасників командного турніру на Іграх-2022. На двох американцям 76 років.

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Ліндсі Джейкобелліс стала дворазовою олімпійською чемпіонкою, а 40-річний Нік Баумгартнер завоював перше золото у своїй кар'єрі.