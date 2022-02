Вік медалям не завада. Чемпіонами Ігор стала найстарша пара учасників Олімпіади

Сьогодні на Олімпіаді-2022 у Пекіні було розіграно комплект нагород у сноуборд-кросі серед змішаних команд. У турнірі взяло участь 16 команд.

Формат змагань збудовано таким чином, що кожен учасник команди по черзі змагався у своєму заїзді. При цьому сноубордист, що стартував другим, мав перевагу або відставання залежно від виступу свого партнера по команді.

У фіналі США боролися проти команд Італії та Канади. У результаті олімпійськими чемпіонами стали американці Ліндсі Джакобелліс та Нік Баумгартнер.

Lindsey Jacobellis Nick Baumgartner 36 years old 40 years old 5th Olympics 4th Olympics Combined medals before Beijing 2022: Combined medals after Beijing 2022: #Beijing2022 pic.twitter.com/9o1gRZzGFS

Срібні медалі у збірної Італії, яка виступала у складі Омара Візінтіна та Мікели Мойолі. А бронза дісталася канадським сноубордистам Еліоту Грондену та Мерієти Одайн.

Олімпіада-2022. Сноуборд-крос. Мікст

Зазначимо, що пара Баумгартнера та Джекобелліс була найстаршою серед усіх учасників командного турніру на Іграх-2022. На двох американцям 76 років.

Ліндсі Джейкобелліс стала дворазовою олімпійською чемпіонкою, а 40-річний Нік Баумгартнер завоював перше золото у своїй кар'єрі.

The first-ever #Gold in the mixed team #Snowboard cross event belongs to the United States of America!



What a race! #Beijing2022 | @fissnowboard | @teamusa