У суботу, 12 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні розіграють ще шість комплектів нагород. Розклад медальних стартів дев'ятого дня Олімпіади-2022

У суботу розіграють ще шість комплектів нагород / Фото: REUTERS

На нас чекають змагання у сноуборді, лижних перегонах, ковзанярському спорті, біатлоні, стрибках з трампліну та скелетоні.

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Розклад медальних стартів 12 лютого на Олімпіаді-2022

Сноуборд

04:55. Змішані команди, крос

Лижні гонки

09:30. Жінки, 4х5 км, естафета

Ковзанярський спорт

10:53. Чоловіки, 500 м

Біатлон

11.00. Чоловіки, 10 км, спринт

Стрибки на лижах з трампліну

14.00. Чоловіки, великий трамплін LH

Скелетон

15:55. Жінки, одинаки, 4-ий заїзд

Українські спортсмени провели черговий день без нагороди. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.

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