На нас чекають змагання у сноуборді, лижних перегонах, ковзанярському спорті, біатлоні, стрибках з трампліну та скелетоні.
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Розклад медальних стартів 12 лютого на Олімпіаді-2022
Сноуборд
- 04:55. Змішані команди, крос
Лижні гонки
- 09:30. Жінки, 4х5 км, естафета
Ковзанярський спорт
- 10:53. Чоловіки, 500 м
Біатлон
- 11.00. Чоловіки, 10 км, спринт
Стрибки на лижах з трампліну
- 14.00. Чоловіки, великий трамплін LH
Скелетон
- 15:55. Жінки, одинаки, 4-ий заїзд
Українські спортсмени провели черговий день без нагороди. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.
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