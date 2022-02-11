Нас ждут соревнования в сноуборде, лыжных гонках, конькобежном спорте, биатлоне, прыжках с трамплина и скелетоне.
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Расписание медальных стартов 12 февраля на Олимпиаде-2022
Сноуборд
- 04:55. Смешанные команды, кросс
Лыжные гонки
- 09:30. Женщины, 4х5 км, эстафета
Конькобежный спорт
- 10:53. Мужчины, 500 м
Биатлон
- 11:00. Мужчины, 10 км, спринт
Прыжки на лыжах с трамплина
- 14:00. Мужчины, большой трамплин LH
Скелетон
- 15:55. Женщины, одиночки, 4-ый заезд
Украинские спортсмены провели очередной день без наград. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.
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