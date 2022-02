Возраст медалям не помеха. Чемпионами Игр стала старейшая пара участников Олимпиады

Сегодня на Олимпиаде-2022 в Пекине был разыгран комплект наград в сноуборд-кроссе среди смешанных команд. В турнире приняло участие 16 команд.

Формат соревнований построен таким образом, что каждый участник команды поочередно соревновался в своем заезде. При этом стартовавший вторым сноубордист имел преимущество или отставание в зависимости от выступления своего партнера по команде.

В финале США сражались против команд Италии и Канады. В итоге олимпийскими чемпионами стали американцы Линдси Джакобеллис и Ник Баумгартнер.

Lindsey Jacobellis Nick Baumgartner 36 years old 40 years old 5th Olympics 4th Olympics Combined medals before Beijing 2022: Combined medals after Beijing 2022: #Beijing2022 pic.twitter.com/9o1gRZzGFS

Серебряные медали у сборной Италии, выступавшей в составе Омара Визинтина и Микелы Мойоли. А бронза досталась канадским сноубордистам Элиоту Грондену и Мериеты Одайн.

Олимпиада-2022. Сноуборд-кросс. Микст

Отметим, что пара Баумгартнера и Джекобеллис была самой старшей среди всех участников командного турнира на Играх-2022. На двоих американцам 76 лет.

Линдси Джейкобеллис стала двукратной олимпийской чемпионкой, а 40-летний Ник Баумгартнер завоевал первое золото в своей карьере.

The first-ever #Gold in the mixed team #Snowboard cross event belongs to the United States of America!



What a race!#Beijing2022 | @fissnowboard | @teamusa