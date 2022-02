Финский лыжник победил россиянина, сломавшего олимпийский пьедестал

Сегодня на Олимпийских играх в Пекине был разыгран комплект наград в индивидуальной лыжной гонке. Как и ожидалось, медали распределились между тремя фаворитами гонки – Ийво Нисканеном, Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо.

На старт 15-ти километровой гонки вышло 99 лыжников. В итоге Ийво Нисканен оказался самым быстрым на дистанции, опередив и Большунова, и Клебо. Финский спортсмен стал двукратным призером Олимпиады в Пекине.

Making a statement!



Iivo Niskanen (Finland) dominates #crosscountryskiing – men's 15km classic and wins the #Gold medal, his 4th Olympic medall overall and his 2nd one at #Beijing2022!#StrongerTogether | @OlympicTeamFI | @IivoNiskanen