Беспредел на Олимпиаде! Украинка подает протест

Сноубордистка Аннамари Данча, показавшая лишь 26-й результат в параллельном гигантском слаломе, уверена, что это произошло по вине организаторов, и так просто это не оставит

Аннамари Данча / Фото: Reuters

Украинка Аннамари Данча, которую не хотели пускать на старт соревнований на Олимпиаде в Пекине из-за надуманного положительного теста на коронавирус, подаст протест в Международную федерацию сноуборда.

Об этом Данча сообщила у себя в Instagram.

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"Я очень рада, что эта сумасшедшая "ковидная игра" для меня закончилась. Я выиграла ее, если учесть, через что пришлось пройти, только чтобы стартовать. Это было очень напряженно и болезненно. За пять минут до моего выхода на старт организаторы сказали мне, что у меня положительный тест, и я должна быть немедленно изолирована (что было неправдой). Я боролась до последнего за свои права, потому что знала, что перед гонкой у меня было четыре отрицательных теста. После этого морального нокдауна меня таки допустили к старту. Но я была уже разбита".

"Я подам протест в Международную федерацию сноуборда и потребую объяснений, так как до сих пор не получила ответов, и не могу понять, как это со мной произошло".

Аннамари Данча в Пекине-2022 / Фото: REUTERS

"После всего этого мне все еще хочется верить в красоту главного спортивного праздника – Олимпиады", – добавила Аннамари Данча.

Данча на ОИ-2022 / Фото: НОК Украины

Напомним, когда Данча была уже на стартовой площадке, организаторы отказались ее выпускать. Мол, провалила тест на коронавирус, который сдала утром.

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Но Аннамари никакого теста утром не сдавал. На выручку пришла шеф нашей миссии в Пекине Анна Сорокина, которая сумела разрулить ситуацию.

И Данча таки стартовала. Последней. В гордом одиночестве. Без соперницы сложно было показать высокий результат. А добавьте сюда, насколько наша спортсменка перенервничала – в итоге она оказалась в самом низу турнирной таблицы.