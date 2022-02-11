Украинские прыгуны с трамплина показали уникальный результат на Олимпиаде

Впервые в истории Игр в соревнованиях летающих лыжников сразу двое украинцев сумели преодолеть квалификацию

Калиниченко удачно выступает, попав с корабля на бал / Фото: Reuters

Квалификацию Пекина-2022 в прыжках с большого трамплина удалось преодолеть Виталию Калиниченко (прыжок на 118 метров, 43-е место) и Евгению Марусяку (104 метра, 49-е место).

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Марусяк и Калиниченко. Фото – Reuters

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Увы, за бортом ТОП-50, которые продолжат выступления, оказался третий украинец – самый юный из наших, 17-летний Антон Корчук прыгнул всего на 82,5 метра и финишировал последним – 56-м.

Прыжок Корчука. Фото – Reuters

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До этого двое украинцев никогда не проходили квалификацию в прыжках с трамплина на Олимпиадах. И вот – это случилось.

Примечательно, что Виталий Мирошниченко ранее пропустил соревнования в прыжках с обычного трамплина, так как поздно прилетел в Пекин – сдал положительный тест на коронавирус, и задержался в Европе.

Что, впрочем, не помешало ему уже добиться промежуточного успеха на большом олимпийском трамплине в Китае.

Соревнования продолжатся в субботу, 12 февраля, когда состоится основной раунд – из 50 прыгунов останутся 30 лучших, которые в финале в тот же день определят медалистов.