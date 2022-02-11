Українські стрибуни з трампліна показали унікальний результат на Олімпіаді

Кваліфікацію Пекіна-2022 у стрибках з великого трампліну вдалося подолати Віталію Калініченку (стрибок на 118 метрів, 43 місце) та Євгену Марусяку (104 метри, 49 місце).
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Марусяк та Калініченко. Фото – Reuters
На жаль, за бортом ТОП-50, які продовжать виступи, опинився третій українець – наймолодший з наших, 17-річний Антон Корчук стрибнув лише на 82,5 метра та фінішував останнім – 56-м.
Стрибок Корчука. Фото – Reuters
До цього двоє українців ніколи не долали кваліфікацію у стрибках із трампліна на Олімпіадах. І ось це сталося.
Примітно, що Віталій Мірошниченко раніше пропустив змагання у стрибках зі звичайного трампліна, оскільки пізно прилетів до Пекіна – здав позитивний тест на коронавірус та затримався в Європі.
Що, втім, не завадило йому вже досягти проміжного успіху на великому олімпійському трампліні в Китаї.
Змагання триватимуть у суботу, 12 лютого, коли відбудеться основний раунд – із 50 стрибунів залишаться 30 найкращих, які у фіналі того ж дня визначать медалістів.
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