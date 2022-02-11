Остання гонка за золотом Олімпіади: хто від України потрапляє до масстарту

Навіть якщо наступними днями Україна безуспішно штурмуватиме п'єдестал зимової Олімпіади в Пекіні, уболівальники майже до останнього зможуть зберігати надію на медаль.
Завдяки жіночому масстарту у біатлоні.
Він відбудеться у передостанній день Ігор, 19 лютого. І, за підсумками сьогоднішнього спринту, місце серед 30 учасниць масстарту вже гарантувала Юлія Джима, яка в спринтерській гонці стала восьмою.
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"Джима вже точно у масстарті", – заявив у коментарі UA:Перший головний тренер жіночої біатлонної збірної України Урош Велепець.
Компанію Джимі у масстарті може скласти ще одна українка – Ірина Петренко, яка повільно біжить, але часом неймовірно точно стріляє.
ХТО ПОТРАПЛЯЄ ДО МАССТАРТУ
- 15 найкращих у заліку Кубка світу (серед них немає українок)
- усі медалістки особистих гонок Олімпіади-2022
- спортсменки за набраними очками у трьох особистих гонках Олімпіади-2022
Наразі Петренко – 12-а у списку тих ТОП-15, які відбираються до масстарту за підсумками попередніх гонок Пекіна-2022. Щоб там залишитися, Ірині в неділю, 13 лютого, потрібно якомога успішніше виступити у пасьюті, де вона стартує 40-ю.
Раніше ми писали, що після негативного тесту на коронавірус до табору біатлонної збірної України із ізоляції повернулася Олена Білосюк (колишня Підгрушна) – вона має шанси виступити в естафеті 16 лютого.