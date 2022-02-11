Остання гонка за золотом Олімпіади: хто від України потрапляє до масстарту

Серед тридцяти біатлоністок, які виступатимуть у заключній гонці Ігор у Пекіні, точно буде Юлія Джима. Компанію їй може скласти Ірина Петренко

Джима потрапила до ТОП-10 в індивідуалці і спринті / Фото: REUTERS

Навіть якщо наступними днями Україна безуспішно штурмуватиме п'єдестал зимової Олімпіади в Пекіні, уболівальники майже до останнього зможуть зберігати надію на медаль.

Завдяки жіночому масстарту у біатлоні.

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Він відбудеться у передостанній день Ігор, 19 лютого. І, за підсумками сьогоднішнього спринту, місце серед 30 учасниць масстарту вже гарантувала Юлія Джима, яка в спринтерській гонці стала восьмою.

"Джима вже точно у масстарті", – заявив у коментарі UA:Перший головний тренер жіночої біатлонної збірної України Урош Велепець.

Джима ще побореться за особисту медаль / Фото: REUTERS

Компанію Джимі у масстарті може скласти ще одна українка – Ірина Петренко, яка повільно біжить, але часом неймовірно точно стріляє.

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Ірина Петренко / Фото: IBU

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Наразі Петренко – 12-а у списку тих ТОП-15, які відбираються до масстарту за підсумками попередніх гонок Пекіна-2022. Щоб там залишитися, Ірині в неділю, 13 лютого, потрібно якомога успішніше виступити у пасьюті, де вона стартує 40-ю.

Олена Білосюк на волі / Фото: НОК України

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Раніше ми писали, що після негативного тесту на коронавірус до табору біатлонної збірної України із ізоляції повернулася Олена Білосюк (колишня Підгрушна) – вона має шанси виступити в естафеті 16 лютого.