Последняя гонка за золотом Олимпиады: кто от Украины проходит в масс-старт

Среди тридцати биатлонисток, которые выступят в заключительной гонке Игр в Пекине, точно будет Юлия Джима. Компанию ей может составить Ирина Петренко

Джима вошла в ТОП-10 в индивидуалке и спринте / Фото: REUTERS

Даже если в последующие дни Украина будет безуспешно штурмовать пьедестал зимней Олимпиады в Пекине, болельщики практически до последнего смогут сохранять надежду на медаль.

Благодаря женскому масс-старту в биатлоне.

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Он состоится в предпоследний день Игр, 19 февраля. И, по результатам сегодняшнего спринта, место среди 30 участниц масс-старта уже гарантировала Юлия Джима, в спринтерской гонке ставшая восьмой.

"Джима уже точно в масс-старте", – заявил в комментарии UA:Перший главный тренер женской биатлонной сборной Украины Урош Велепец.

Джима еще поборется за личную медаль / Фото: REUTERS

Компанию Джиме в масс-старте может составить еще одна украинка – медленно бегущая, но порой невероятно точно стреляющая Ирина Петренко.

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Ирина Петренко / Фото: IBU

КТО ПОПАДАЕТ В МАСС-СТАРТ

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На данный момент Петренко – 12-я в списке тех ТОП-15, которые отбираются в масс-старт по итогам предыдущих гонок Пекина-2022. Чтобы там остаться, Ирине в воскресенье, 13 февраля, нужно как можно успешнее выступить в пасьюте, где она стартует 40-й.

Елена Билосюк на воле / Фото: НОК Украины

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Ранее мы писали, что после отрицательного теста на коронавирус в лагерь биатлонной сборной Украины из изоляции вернулась Елена Билосюк (бывшая Пидгрушная) – у нее есть шансы выступить в эстафете 16 февраля.