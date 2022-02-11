Фінський лижник переміг росіянина, який зламав олімпійський п'єдестал

Сьогодні на Олімпійських іграх у Пекіні було розіграно комплект нагород в індивідуальній лижній гонці. Як і очікувалося, медалі розподілилися між трьома фаворитами гонки – Ійво Нісканеном, Олександром Большуновим та Йоганнесом Клебо.
На старт 15-ти кілометрової гонки вийшло 99 лижників. У результаті Ійво Нісканен виявився найшвидшим на дистанції, випередивши і Большунова, і Клебо. Фінський спортсмен став дворазовим призером Олімпіади у Пекіні.
Making a statement!- Olympics (@Olympics) February 11, 2022
Iivo Niskanen (Finland) dominates #crosscountryskiing – men's 15km classic and wins the #Gold medal, his 4th Olympic medall overall and his 2nd one at #Beijing2022 ! #StrongerTogether | @OlympicTeamFI | @IivoNiskanen
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Українські лижники Олексій Красовський та Руслан Перехода фінішували на 77-му та 78-му місцях відповідно.
Лижна гонка. Індивідуальна гонка на 15 км (чоловіки)
- 1.Ійво Нісканен (Фінляндія) 37:54.8
- 2.Олександр Большунов (РОК) +23.2
- 3. Йоганнес Клебо (Норвегія) +37.5
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- 77. Олексій Красовський (Україна) +7:05.0
- 78. Руслан Перехода (Україна) +7:10.8
Нагадаємо, що гонку в скіатлоні виграв з великою перевагою Олександр Большунов, який представляє команду РОК (Російського олімпійського комітету). На радощах Большунов почав стрибати прямо на медальному подіумі і зламав його!
. , "Beijing-2022". pic.twitter.com/0SDHNtwcQk- @ Anatolich. (@staryi_soldat) February 6, 2022