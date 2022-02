Фінський лижник переміг росіянина, який зламав олімпійський п'єдестал

Сьогодні на Олімпійських іграх у Пекіні було розіграно комплект нагород в індивідуальній лижній гонці. Як і очікувалося, медалі розподілилися між трьома фаворитами гонки – Ійво Нісканеном, Олександром Большуновим та Йоганнесом Клебо.

На старт 15-ти кілометрової гонки вийшло 99 лижників. У результаті Ійво Нісканен виявився найшвидшим на дистанції, випередивши і Большунова, і Клебо. Фінський спортсмен став дворазовим призером Олімпіади у Пекіні.

Making a statement!



Iivo Niskanen (Finland) dominates #crosscountryskiing – men's 15km classic and wins the #Gold medal, his 4th Olympic medall overall and his 2nd one at #Beijing2022 ! #StrongerTogether | @OlympicTeamFI | @IivoNiskanen