У слаломі залишилися без медалі: після рекорду століття українець вибув із боротьби

Представник Закарпаття Іван Ковбаснюк не зумів фінішувати у першому заїзді змагань

Іван Ковбаснюк / Фото: Reuters

Сьогодні на Олімпійських іграх у Пекіні розіграють комплект нагород у слаломі у чоловіків (гірськолижний спорт).

Читайте також: Розклад українців на Олімпіаді у Пекіні 16 лютого

Реклама

На старт першого заїзду вийшло 87 гірськолижників, зокрема українець Іван Ковбаснюк. Переможець цих змагань визначається за сумою часу за два заїзди.

На жаль, український спортсмен не зумів фінішувати у першому заїзді та достроково завершив боротьбу за медалі.

Варто зазначити, що з усіх учасників лише 52 гірськолижники подолали перший заїзд.

Реклама

Раніше Іван Ковбаснюк показав найкращий результат України у гірськолижній комбінації на Олімпійських іграх. 28-річний спортсмен посів 14-те місце, а це рекорд України у 21 столітті.