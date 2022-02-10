Рекорд століття! Українець вистрілив на Олімпіаді

Іван Ковбаснюк продемонстрував найкращий для України результат у гірськолижній комбінації на Олімпійських іграх у нинішньому столітті

Іван Ковбаснюк / Фото: Reuters

28-річний представник Закарпаття Іван Ковбаснюк посів 14-те місце у гірськолижній комбінації (спуск плюс слалом) на Іграх-2022 у Пекіні.

Це рекорд України у 21-му столітті у цій дисципліні.

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І другий найкращий результат в історії України на Олімпіадах.

Тільки Миколі Скрябіну в Нагано-1998 вдалося фінішувати з більш високим результатом у комбінації – 12 місце.

Виграв же у Пекіні австрійський гірськолижник Йоганнес Штрольц.

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Олімпіада-2022. Гірські лижі. Суперкомбінація

1. Йоганнес Штрольц (Австрія) – 2.31,43

2. Олександр Кільде (Норвегія) – 0,59

3. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,68

14. Іван Ковбаснюк (Україна) – 13.00

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Нагадаємо, 10 лютого Україна могла розжитися своєю першою медаллю на Іграх-2022 у Пекіні, але не змогла вийти на старт у командному фристайлі через позитивні тести на коронавірус одразу у трьох спортсменів.