Рекорд века! Украинец выстрелил на Олимпиаде

Иван Ковбаснюк показал лучший для Украины результат в горнолыжной комбинации на Олимпийских играх в нынешнем столетии

Иван Ковбаснюк / Фото: Reuters

28-летний представитель Закарпатья Иван Ковбаснюк занял 14-е место в горнолыжной комбинации (спуск плюс слалом) на Играх-2022 в Пекине.

Это рекорд Украины в 21-м веке в данной дисциплине.

Реклама

И второй лучший результат в истории Украины на Олимпиадах.

Только Николаю Скрябину в Нагано-1998 удалось финишировать с более высоким результатом в комбинации – 12-е место.

Выиграл же в Пекине австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц.

Реклама

Олимпиада-2022. Горные лыжи. Суперкомбинация

1. Йоханнес Штрольц (Австрия) – 2.31,43

2. Александр Кильде (Норвегия) – 0,59

3. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,68

14. Иван Ковбаснюк (Украина) – 13.00

Реклама

Напомним, 10 февраля Украина могла разжиться своей первой медалью на Играх-2022 в Пекине, но не смогла выйти на старт в командном фристайле из-за положительных тестов на коронавирус сразу у трех спортсменов.