У середу, 16 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні виступатимуть десять українських спортсменів у п'яти видах спорту. Розклад українців на Олімпіаді-2022

Джима потрапила до ТОП-10 в індивідуалці і спринті / Фото: REUTERS

У середу українці боротимуться за медалі у біатлоні, гірськолижному спорті та фристайлі. У фінал чоловічої акробатики у фристайлі потрапили одразу два українці – Олександр Абраменко та Олександр Окіпнюк.

Розклад українців на Олімпіаді у Пекіні 16 лютого

04:15. Гірськолижний спорт. Слалом: Іван Ковбаснюк

09:15. Лижні гонки. Командний спринт, півфінал: Юлія Кроль, Марина Анцібор

09:45. Біатлон. Естафета, 4х6 км: Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Білосюк

13.00. Фристайл. Лижна акробатика, фінал: Олександр Окіпнюк, Олександр Абраменко

13:30. Шорт-трек. 1500 м, чвертьфінал: Уляна Дуброва

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Нагадаємо, що українці поки що не здобули жодної медалі в Китаї. Найкращим результатом є восьме місце Юлії Джіми у спринтерській гонці з біатлону. Які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні .

На 15 лютого медальному заліку Олімпіади-2022 лідирує команда Норвегії. Вони завоювали найбільшу кількість як золотих медалей, так і нагород загалом.