У середу, 16 лютого, на Олімпіаді-2022 у Пекіні розіграють вісім комплектів нагород у п'яти видах спорту. Розклад усіх медальних стартів дня

16 лютого розіграють медалі у слаломі / Фото: Reuters

16 лютого на Іграх-2022 розіграють нагороди у гірських лижах, фристайлі, лижних гонках, біатлоні та шорт-треку. Українські вболівальники пов'язують медальні надії з виступами у біатлоні та фристайлі.

Розклад медальних стартів 16 лютого на Олімпіаді-2022

Фристайл

04:26. Слоуп-стайл, чоловіки

Слоуп-стайл, чоловіки 14.00. Повітряна акробатика, чоловіки

Гірськолижний спорт

07:45. Слалом, чоловіки

Біатлон

09:45. Естафета, 4х6 км, жінки

Лижні гонки

11:15. Командний спринт, класичний стиль, жінки.

Командний спринт, класичний стиль, жінки. 11:40. Командний спринт, класичний стиль, чоловіки

Шорт-трек

14:44. Естафета, 5000 м, чоловіки

Естафета, 5000 м, чоловіки 15:18. 1500 м, жінки

Ігри-2022 триватимуть до 20 лютого. Після 15 лютого у медальному заліку Олімпіади лідирує Норвегія.