16 февраля на Играх-2022 разыграют награды в горных лыжах, фристайле, лыжных гонках, биатлоне и шорт-треке. Украинские болельщики связывают медальные надежды с выступлениями в биатлоне и фристайле.
Расписание медальных стартов 16 февраля на Олимпиаде-2022
Фристайл
- 04:26. Слоуп-стайл, мужчины
- 14:00. Воздушная акробатика, мужчины
Горнолыжный спорт
- 07:45. Слалом, мужчины
Биатлон
- 09:45. Эстафета, 4х6 км, женщины
Лыжные гонки
- 11:15. Командный спринт, классический стиль, женщины
- 11:40. Командный спринт, классический стиль, мужчины
Шорт-трек
- 14:44. Эстафета, 5000 м, мужчины
- 15:18. 1500 м, женщины
Игры-2022 продлятся до 20 февраля. После 15 февраля в медальном зачете Олимпиады лидирует Норвегия.