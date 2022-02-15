В среду, 16 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине разыграют восемь комплектов наград в пяти видах спорта. Расписание всех медальных стартов дня

16 февраля разыграют медали в слаломе / Фото: Reuters

16 февраля на Играх-2022 разыграют награды в горных лыжах, фристайле, лыжных гонках, биатлоне и шорт-треке. Украинские болельщики связывают медальные надежды с выступлениями в биатлоне и фристайле.

Расписание медальных стартов 16 февраля на Олимпиаде-2022

Фристайл

04:26. Слоуп-стайл, мужчины

Слоуп-стайл, мужчины 14:00. Воздушная акробатика, мужчины

Горнолыжный спорт

07:45. Слалом, мужчины

Биатлон

09:45. Эстафета, 4х6 км, женщины

Лыжные гонки

11:15. Командный спринт, классический стиль, женщины

Командный спринт, классический стиль, женщины 11:40. Командный спринт, классический стиль, мужчины

Шорт-трек

14:44. Эстафета, 5000 м, мужчины

Эстафета, 5000 м, мужчины 15:18. 1500 м, женщины

Игры-2022 продлятся до 20 февраля. После 15 февраля в медальном зачете Олимпиады лидирует Норвегия.