Норвегія упевнено очолює медальний залік Олімпіади-2022. Збірні Німеччини та США відстають від лідера, але якщо німецькі спортсмени сьогодні суттєво поповнили свою медальну скарбничку, то американці вибороли лише бронзу.
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Україна знову провела день безрезультативно. Які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.
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Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 15 лютого
|М
|КРАЇНА
|ВСЬОГО
|1
Норвегія
|12
|7
|7
|26
|2
Німеччина
|9
|6
|6
|18
|3
США
|7
|6
|7
|17
|4
Австрія
|6
|6
|4
|16
|5
Нідерланди
|6
|4
|3
|13
|6
Китай
|6
|4
|2
|12
|7
Швеція
|5
|3
|3
|11
|8
Швейцарія
|5
|0
|5
|10
|9
РОК
|4
|7
|9
|20
|10
Франція
|3
|7
|2
|12
|11
Італія
|2
|6
|5
|13
|12
Японія
|2
|5
|7
|14
|13
Канада
|2
|4
|11
|17
|14
Словенія
|2
|3
|2
|7
|15
Південна Корея
|1
|3
|1
|5
|16
Австралія
|1
|2
|1
|4
|17
Фінляндія
|1
|1
|2
|4
|18
Нова Зеландія
|1
|1
|0
|2
|19
Угорщина
|1
|0
|2
|3
|20
Чехія
|1
|0
|0
|1
|20
Словаччина
|1
|0
|0
|1
|22
Білорусь
|0
|2
|0
|2
|23
Іспанія
|0
|1
|0
|1
|24
Бельгія
|0
|0
|1
|1
|24
Естонія
|0
|0
|1
|1
|24
Латвія
|0
|0
|1
|1
|24
Польща
|0
|0
|1
|0