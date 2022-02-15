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СЬОГОДНІ Спорт Олімпіада Пекін 2022

Усі медалісти 15 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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15 лютого, 17:25
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У вівторок, 15 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні було розіграно дев'ять комплектів нагород
Медалісти 15 лютого на Олімпіаді у Пекіні
Медалісти 15 лютого на Олімпіаді у Пекіні / Фото: Reuters

Сьогоднішній день був урожайним на медальні старти. У вівторок визначилися олімпійські чемпіони у сноуборді, фристайлі, гірськолижному спорті, ковзанярському спорті, біатлоні, бобслеї.

Медальний залік упевнено очолює Норвегія. В активі спортсменів скандинавської країни 12 золотих медалей.

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Олімпіада-2022. Усі медалісти 15 лютого

Сноуборд

Біг-ейр, жінки

  • 1. Анна Гассер (Австрія)
  • 2. Зої Садовськи-Сіннотт (Нова Зеландія)
  • 3. Кокомо Мурасе (Японія)

Біг-ейр, чоловіки

  • 1. Су Імін (Китай)
  • 2. Монс Ройсланд (Норвегія)
  • 3. Максанс Парро (Канада)

Фристайл

Слоуп-стайл, жінки

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  • 1. Матільда Гремо (Швейцарія)
  • 2. Гу Айлін (Китай)
  • 3. Келлі Сілдару (Естонія)

Гірськолижний спорт

Швидкісний спуск, жінки

  • 1. Корінн Сутер (Швейцарія)
  • 2. Софія Годжіа (Італія)
  • 3. Надя Делаго (Італія)

Біатлон

Естафета 4х7.5 км, чоловіки

  • 1. Норвегія
  • 2. Франція
  • 3. РОК

Ковзанярський спорт

Командна гонка переслідування, 3200 м, чоловіки

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  • 1. Норвегія
  • 2. РОК
  • 3. США

Командна гонка переслідування, 2400 м, жінки

  • 1. Канада
  • 2. Японія
  • 3. Нідерланди

Лижне двоборство

Великий трамплін + гонка 10 км, чоловіки

  • 1. Йорген Гробак (Норвегія)
  • 2. Єнс Лурос Офтебру (Норвегія)
  • 3. Акіто Ватабе (Японія)

Бобслей

Екіпажи-двійки, чоловіки

  • 1. Франческо Фрідріх – Торстен Маргіс (Німеччина)
  • 2. Йоханнес Лохнер – Флоріан Бауер (Німеччина)
  • 3. Крістоф Хафер – Маттіас Зоммер (Німеччина)

Україна знову провела день безрезультативно. На даний момент у нашій колекції немає медалей. Які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.

Ігри-2022 триватимуть до 20 лютого.

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4
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6
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5
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Динамо
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45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
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18
37:19
36
5
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18
30:18
33
6
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18
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7
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8
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19
11
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12
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