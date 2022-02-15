Усі медалісти 15 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні

Сьогоднішній день був урожайним на медальні старти. У вівторок визначилися олімпійські чемпіони у сноуборді, фристайлі, гірськолижному спорті, ковзанярському спорті, біатлоні, бобслеї.
Медальний залік упевнено очолює Норвегія. В активі спортсменів скандинавської країни 12 золотих медалей.
Олімпіада-2022. Усі медалісти 15 лютого
Сноуборд
Біг-ейр, жінки
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- 1. Анна Гассер (Австрія)
- 2. Зої Садовськи-Сіннотт (Нова Зеландія)
- 3. Кокомо Мурасе (Японія)
Біг-ейр, чоловіки
- 1. Су Імін (Китай)
- 2. Монс Ройсланд (Норвегія)
- 3. Максанс Парро (Канада)
Фристайл
Слоуп-стайл, жінки
- 1. Матільда Гремо (Швейцарія)
- 2. Гу Айлін (Китай)
- 3. Келлі Сілдару (Естонія)
Гірськолижний спорт
Швидкісний спуск, жінки
- 1. Корінн Сутер (Швейцарія)
- 2. Софія Годжіа (Італія)
- 3. Надя Делаго (Італія)
Біатлон
Естафета 4х7.5 км, чоловіки
- 1. Норвегія
- 2. Франція
- 3. РОК
Ковзанярський спорт
Командна гонка переслідування, 3200 м, чоловіки
- 1. Норвегія
- 2. РОК
- 3. США
Командна гонка переслідування, 2400 м, жінки
- 1. Канада
- 2. Японія
- 3. Нідерланди
Лижне двоборство
Великий трамплін + гонка 10 км, чоловіки
- 1. Йорген Гробак (Норвегія)
- 2. Єнс Лурос Офтебру (Норвегія)
- 3. Акіто Ватабе (Японія)
Бобслей
Екіпажи-двійки, чоловіки
- 1. Франческо Фрідріх – Торстен Маргіс (Німеччина)
- 2. Йоханнес Лохнер – Флоріан Бауер (Німеччина)
- 3. Крістоф Хафер – Маттіас Зоммер (Німеччина)
Україна знову провела день безрезультативно. На даний момент у нашій колекції немає медалей. Які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.
Ігри-2022 триватимуть до 20 лютого.