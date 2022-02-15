Все медалисты 15 февраля на Олимпийских играх в Пекине

Во вторник, 15 февраля, на Олимпийских играх в Пекине было разыграно девять комплектов наград

Медалисты 15 февраля на Олимпиаде в Пекине / Фото: Reuters

Сегодняшний день был урожайным на медальные старты. Во вторник определились олимпийские чемпионы в сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, конькобежном спорте, биатлоне, бобслее.

Медальный зачет уверенно возглавляет Норвегия. В активе спортсменов скандинавской страны 12 золотых медалей.

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Олимпиада-2022. Все медалисты 15 февраля

Сноуборд

Биг-эйр, женщины

1. Анна Гассер (Австрия)

2. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия)

3. Кокомо Мурасе (Япония)

Биг-эйр, мужчины

1. Су Имин (Китай)

2. Монс Ройсланд (Норвегия)

3. Максанс Парро (Канада)

Фристайл

Слоуп-стайл, женщины

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1. Матильда Гремо (Швейцария)

2. Гу Айлин (Китай)

3. Келли Силдару (Эстония)

Горнолыжный спорт

Скоростной спуск, женщины

1. Коринн Сутер (Швейцария)

2. София Годжиа (Италия)

3. Надя Делаго (Италия)

Биатлон

Эстафета 4х7.5 км, мужчины

1. Норвегия

2. Франция

3. РОК

Конькобежный спорт

Командная гонка преследования, 3200 м, мужчины

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1. Норвегия

2. РОК

3. США

Командная гонка преследования, 2400 м, женщины

1. Канада

2. Япония

3. Нидерланды

Лыжное двоеборье

Большой трамплин + гонка 10 км, мужчины

1. Йорген Гробак (Норвегия)

2. Йенс Лурос Офтебру (Норвегия)

3. Акито Ватабе (Япония)

Бобслей

Экипажи-двойки, мужчины

1. Франческо Фридрих – Торстен Маргис (Германия)

2. Йоханнес Лохнер – Флориан Бауэр (Германия)

3. Кристоф Хафер – Маттиас Зоммер (Германия)

Украина снова провел день безрезультативно. На данный момент в нашей коллекции нет медалей. Какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.

Игры-2022 продлятся до 20 февраля.