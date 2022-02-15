Норвегия уверенно возглавляет медальный зачет Олимпиады-2022. Сборные Германии и США отстают от лидера, но если немецкие спортсмены сегодня существенно пополнили свою медальную копилку, то американцы завоевали лишь бронзу.
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Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 15 февраля
|М
|СТРАНА
|ВСЕГО
|1
Норвегия
|12
|7
|7
|26
|2
Германия
|9
|6
|6
|18
|3
США
|7
|6
|7
|17
|4
Австрия
|6
|6
|4
|16
|5
Нидерланды
|6
|4
|3
|13
|6
Китай
|6
|4
|2
|12
|7
Швеция
|5
|3
|3
|11
|8
Швейцария
|5
|0
|5
|10
|9
РОК
|4
|7
|9
|20
|10
Франция
|3
|7
|2
|12
|11
Италия
|2
|6
|5
|13
|12
Япония
|2
|5
|7
|14
|13
Канада
|2
|4
|11
|17
|14
Словения
|2
|3
|2
|7
|15
Южная Корея
|1
|3
|1
|5
|16
Австралия
|1
|2
|1
|4
|17
Финляндия
|1
|1
|2
|4
|18
Новая Зеландия
|1
|1
|0
|2
|19
Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
Чехия
|1
|0
|0
|1
|20
Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
Беларусь
|0
|2
|0
|2
|23
Испания
|0
|1
|0
|1
|24
Бельгия
|0
|0
|1
|1
|24
Эстония
|0
|0
|1
|1
|24
Латвия
|0
|0
|1
|1
|24
Польша
|0
|0
|1
|0