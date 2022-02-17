Ненавиджу всіх, ненавиджу цей спорт: російська фігуристка влаштувала істерику у Пекіні

Російські тренери напихали 15-річну Валієву допінгом, а крім неї РФ у Пекіні представляли 17-річні Ганна Щербакова та Олександра Трусова.
Тому не дивно, що після невдачі вони не витримують нерви. Після завершення змагань у одиночному катанні, де Щербакова взяла золото, а Трусова срібло, в останній трапилася справжня істерика.
Трусову намагалася заспокоїти тренерка Етері Тутберідзе, але спортсменка відбилася від наставниці.
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"Ненавиджу всіх, я ненавиджу цей спорт!", – вигукнула Трусова, а потім звернулася до Тутберідзе: "Не треба! Ви все знали! Все знали".
На іншому відео дівчина різко відповіла журналісту, який спробував узяти у неї коментар.
Ненавиджу всіх. Ненавиджу. Не хочу нічого більше робити у фігурці, ніколи в житті. Ніколи, я ненавиджу цей спорт. Ненавиджу її, ненавиджу все це.
Ніколи більше не вийду на кригу. Ніколи. Я ненавиджу. Це неможливо, так не можна. Так не можна.
Усі мають золоту медаль, всі. А в мене не має. Ненавиджу, ненавиджу, я ненавиджу. Більше ніколи", – сказала Трусова.
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