Ненавиджу всіх, ненавиджу цей спорт: російська фігуристка влаштувала істерику у Пекіні

Допінговий скандал навколо росіянки Каміли Валієвої та подальші результати у фігурному катанні на Олімпіаді-2022 оголили серйозно проблему у спорті – Росія експлуатує дітей заради своїх амбіцій

Трусова зірвалася після виступу на Олімпіаді-2022 / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Російські тренери напихали 15-річну Валієву допінгом, а крім неї РФ у Пекіні представляли 17-річні Ганна Щербакова та Олександра Трусова.

Тому не дивно, що після невдачі вони не витримують нерви. Після завершення змагань у одиночному катанні, де Щербакова взяла золото, а Трусова срібло, в останній трапилася справжня істерика.

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Трусову намагалася заспокоїти тренерка Етері Тутберідзе, але спортсменка відбилася від наставниці.

"Ненавиджу всіх, я ненавиджу цей спорт!", – вигукнула Трусова, а потім звернулася до Тутберідзе: "Не треба! Ви все знали! Все знали".

На іншому відео дівчина різко відповіла журналісту, який спробував узяти у неї коментар.

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Ненавиджу всіх. Ненавиджу. Не хочу нічого більше робити у фігурці, ніколи в житті. Ніколи, я ненавиджу цей спорт. Ненавиджу її, ненавиджу все це. Ніколи більше не вийду на кригу. Ніколи. Я ненавиджу. Це неможливо, так не можна. Так не можна. Усі мають золоту медаль, всі. А в мене не має. Ненавиджу, ненавиджу, я ненавиджу. Більше ніколи", – сказала Трусова.

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