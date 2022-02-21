Договорняк на Олімпіаді! Нове звинувачення у бік Росії

Змагання в одиночному фігурному катанні завершилися сенсаційною перемогою Ганни Щербакової, а фаворитка Каміла Валєєва навіть не потрапила до призерів. Но не все так просто

Валієва спеціально падала у довільному катанні / Фото: REUTERS

Ситуацію у фігурному катанні на Олімпіаді-2022 зголосилася прокоментувати російська співачка Наталія Штурм.

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Вона вважає, що Валієва спеціально падала у довільній програмі, щоб отримати меншу оцінку і тим самим уникнути ще одного скандалу.

Каміла Валієва на Олімпіаді-2022 / Фото: REUTERS

Нагадаємо, що Валієва попалася на допінгу, але організатори дозволили їй продовжити боротися за медалі, лише у разі завоювання нагород скасували б церемонію нагородження.

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"Я переглянула катання Каміли Валіэвоъ і практично впевнена, що її падіння були навмисними. Вона рятувала команду, і в неї не було іншого виходу", – написала співачка в Instagram.

Каміла Валієва стала головною антигероїнею Олімпіади-2022 / Фото: REUTERS

За версією Штурм, Каміла здала фінал на користь своїх співвітчизниць Ганни Щербакової та Олександри Трусової. До речі, Трусова влаштувала істерику після виступу та заявила, що ненавидить фігурне катання.

До речі, раніше ми писали, що на цьому скандали не закінчилися. Американська спортсменка Поліна Едмундс звинуватила росіянок у тому, що їхні медалі на Іграх-2022 – наслідок допомоги суддів.